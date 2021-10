Le film du jour : Man of Steel

Man of steel, le reboot de la saga superman

Le principe du reboot, c'est de reprendre l'histoire au tout début, même si d'autres films ont déjà existé. Dans les derniers exemples, il y a Star Trek en 2009 ou the Amazing Spiderman en 2012.

Contrairement aux autres films, Krypton, la planète d'origine de superman, nous est montrée et wahou, pourquoi nous avait on caché tout ça ?? Les 20 premières minutes du film annoncent le ton ! C'est rapide, explosif, le space-opéra à l'état pur, une scène qui aurait complètement sa place dans 1 Star Wars, la référence du genre. C'est à la fin de cette bataille sur la mourante Krypton que Kal-El alias Clark Kent alias Superman est envoyé sur terre.

Et c'est là qu'on comprend que la saga n'aura rien à voir avec les autres. Clark est déjà adulte lorsque la caméra nous le montre. Il ne joue pas les sauveurs et essaie au contraire de se faire le plus discret possible et n'a de cesse de se fondre dans la masse.

Exit donc la narration linéaire de l'enfance du kryptonien à l'avènement d'un super-héros.



Durant toute l'heure suivante, nous aurons droit à des réminiscences de son enfance chez les Kent sous forme de flash black, une partie que d'aucun pourrait qualifier de trop calme mais pourtant, c'est grâce à elle que l'on comprend petit à petit la conscience, l'âme de Clark Kent. Toute la dualité intérieure et les contradictions du héros nous sautent à la figure lors des dernières scènes, un état d'esprit qu'on n'aurait pu comprendre sans les moments de calme du film.

Et l'heure d'après, rassurez vous, l'action fait son retour. L'ennemi redoutable de Superman, le général Zod, Kryptonien lui aussi, a réussi à retrouver Kal-El.

S'ensuit donc une terrible bataille dont l'enjeu n'est nul autre que la survie de la Terre. Les humains accepteront-ils un "extra-terrestre" dans leurs rangs ou le prendront-ils pour un ennemi. Les combats sont impressionnants, costauds et aussi efficace que 1000 entreprises de démolition.

Man of Steel est donc un film de super-héros pas comme les autres, où l'identité du héros a toute son importance et où la loyauté pourra décider de l'issue du combat. Un film à ne pas manquer, en ce moment au cinéma.