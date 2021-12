Le film du jour: Red 2

Depuis mercredi vous pouvez voir sur les écrans « Red2 » une comédie d'action avec Bruce Willis, Helen Mirren, John Malkovich , Anthony Hopkins ou encore Catherine Zeta-Jones.

On retrouve donc nos 3 retraités extrêmement dangereux (RED) du 1er volet, et rassurez vous c'est toujours du grand délire !

La parano de Marvin est justifiée, des fuites erronées sur internet les désignent, lui et ses acolytes, comme des terroristes. Toutes les agences de renseignement sont à leurs trousses, et même des tueurs à gage.

Ce film est une production DC comics, la firme qui fait Batman et Superman. Que des films assez sérieux mais avec Red 2 c'est une véritable bouffée d'air frais ! Les héros sont atypiques : tous plus de 60 ans mais efficaces et mortels comme jamais, leur entraînement des services secrets n'a a jamais été oublié. Pas de super pouvoirs pour eux mais un super humour ! Ils ne se prennent jamais au sérieux, et pourtant sauver leur peau et le monde est leur priorité.







C'est ce ping-pong permanent de vannes et de situations rocambolesques sans aucun temps mort qui me fait adorer le film, et je ne doute pas que si les comédies d'action vous attirent, vous allez vous aussi être servis ! Pas aussi fou que Kick ass 2 actuellement sur les écrans, Red 2 promet tout de même du divertissement de haut vol. Et c'est en ce moment au cinéma.