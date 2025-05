Caen. Cinq ans après les faits, l'assassinat de Nabil rejugé aux assises

Le 24 janvier 2020, Nabil, 18 ans, était tué d'un coup de fusil dans le dos. Les faits s'étaient déroulés dans le quartier de la Pierre-Heuzé, à Caen. Quatre ans jour pour jour après le drame, la cour d'assises du Calvados rendait son verdict. Dylan Roberge écopait de 18 ans de réclusion criminelle pour "violences avec usage d'une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner", de quoi exclure la notion de préméditation. Son complice Walid Boulahia était lui condamné à 15 ans de réclusion criminelle.

Un an après ce jugement, les assises de l'Orne s'apprêtaient à rejuger l'affaire après différents appels. Finalement, le procès avait été reporté à cause de l'absence programmée de l'un des prévenus, pour se tenir, enfin, du 12 au 16 mai à Alençon. Après ces cinq jours, les peines n'ont pas beaucoup évolué. Dylan Roberge est à nouveau condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Son complice Walid Boulahia écope, lui, de 16 ans, soit un an de plus qu'en première instance.

Dylan Roberge est bien considéré comme celui qui a tiré sur le jeune homme de 18 ans. Les faits, qui avaient suscité une forte émotion dans le quartier de la Pierre-Heuzé, seraient la conséquence d'une dispute entre jeunes. Aux assises du Calvados, trois autres personnes avaient été jugées, soupçonnées d'avoir aidé les deux protagonistes à fuir. Elles avaient été acquittées.