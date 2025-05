Rouen. Le lycée Flaubert entièrement évacué après la découverte d'un produit suspect à caractère "inflammable"

Le lycée Gustave-Flaubert à Rouen a été évacué, lundi 19 mai dans l'après-midi, à la suite de la découverte d'un produit liquide suspect à l'intérieur de l'établissement. Tous les élèves et le personnel ont été évacués par précaution, selon la communication de l'Académie de Normandie qui indiquait vers 17h que l'opération était terminée. C'est un membre du personnel du lycée qui a découvert "une flaque d'un produit suspect, à caractère inflammable, dans l'une des cages d'escalier de l'établissement". Toujours selon l'Académie de Normandie, l'évacuation s'est déroulée dans le calme et "dans le respect des consignes de sécurité".

L'établissement a pu être rouvert après que les autorités ont procédé aux vérifications nécessaires. Tout le personnel et les élèves ont donc réintégré le lycée à l'exception du bâtiment concerné par la substance suspecte retrouvée et dont on ne connaît pas la nature. Celle-ci fera d'ailleurs l'objet d'une enquête pour déterminer son origine, précise l'Académie de Normandie. Le lycée Flaubert compte environ 2 100 élèves et 260 personnels.