Seine-Maritime. Un accident sur l'A151 dans le sens Dieppe Rouen fait un blessé, il est conduit à l'hôpital

Un accident s'est produit ce samedi 17 mai sur l'A151 dans le sens Dieppe Rouen à hauteur de la commune d'Eslettes en Seine-Maritime. Selon les pompiers, un véhicule est impliqué dans cet accident et une personne, dont ni l'âge ni le sexe n'ont été indiqués ni même son état de santé, a été transportée à l'hôpital. Les secours n'ont pas non plus précisé l'heure à laquelle l'accident est survenu. Six pompiers sont intervenus sur les lieux.