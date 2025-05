Pontorson. Quatre jeunes blessés dans un accident : l'hélicoptère appelé sur place

Vendredi 16 mai vers 13h10, les secours ont été appelés pour un accident de la circulation à Pontorson, dans le sud de la Manche. Le choc qui est survenu sur la route nationale 175, au niveau de l'intersection avec la départementale 312, impliquait deux voitures. Au total 19 sapeurs-pompiers des centres de Pontorson, Saint James, Ducey, Avranches, Val Couesnon, Dol de Bretagne (35), et Saint-Hilaire-du-Harcouët ont été envoyés sur les lieux ainsi qu'une équipe du Smur (Structure mobile d'urgence et de réanimation) et l'hélicoptère Dragon 50.

Quatre jeunes blessés dont deux graves

Après les opérations de sécurisation et de désincarcération, les secours ont pris en charge les quatre victimes. Un homme de 22 ans grièvement blessé a été héliporté au CHU de Caen, une femme de 23 ans a rejoint l'hôpital mémorial de Saint-Lô, elle aussi grièvement atteinte. Les deux autres, âgés de 28 et 27 ans légèrement blessés, ont rejoint les hôpitaux de Saint-Malo (35) et Saint-Hilaire-du-Harcouët.

