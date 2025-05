Santé. La Normandie arrive en tête d'un classement français très particulier !

Quand la plupart des Français semblent avoir rangé leurs baskets au placard, Caen, elle, continue de marcher… droit vers la santé. C'est la grande gagnante du premier classement national publié par l'Observatoire de la santé et de la longévité, lancé par Withings (une entreprise française connue pour ses montres et balances intelligentes qui permettent de suivre facilement son activité physique, son cœur ou encore sa tension).

La Normandie est première de la classe quand il s'agit de bouger

L'étude, menée sur près de 167 000 utilisateurs de montres connectées, révèle que seuls 5,1% des Français atteignent le fameux seuil des 10 000 pas quotidiens. Et à Caen ? On grimpe à plus de 8%. Rouen se glisse aussi 5e au classement !

Une performance qui place la ville devant Limoges, Nancy ou encore Perpignan. Et qui offre un joli coup de projecteur à la Normandie, première région de France en termes d'activité physique.

• A lire aussi. Une randonnée normande dans le top 10 des randonnées les plus efficaces pour brûler des calories !

Les Français (très) loin du compte

4 636 pas par jour : c'est la moyenne nationale observée dans cette étude. On est loin, très loin des recommandations des professionnels de santé. Et certaines villes sont particulièrement à la traîne : Valence, Perpignan ou Reims affichent des taux d'atteinte de l'objectif quotidien flirtant avec les 1%.

Marcher, un vrai médicament pour le cœur

L'étude tombe à pic : samedi 17 mai, c'est la journée mondiale de l'hypertension. Et devinez quoi ? La marche quotidienne est l'un des moyens les plus simples et efficaces pour la prévenir. Avec 30 minutes de marche active par jour, on réduit de 60% le risque de mortalité toute cause confondue, et de 51% le risque de maladie cardiovasculaire. Pas besoin de marathon, juste de mouvement.

Comme le rappelle Eric Carreel, fondateur de Withings : "Marcher plus, c'est vivre mieux. Et plus longtemps."

• A lire aussi. Seine-Maritime. Un service de portage des bagages sur le GR21… Une bonne raison de se mettre à la randonnée !

Les secrets des Caennais pour bouger plus

Mais alors, pourquoi Caen ? L'étude ne donne pas d'explication directe, mais quelques hypothèses se dessinent : un centre-ville piéton, des habitudes de déplacement doux, une vie étudiante dynamique, ou peut-être simplement une culture locale plus active.

En tout cas, les utilisateurs de montres Withings à Caen semblent avoir trouvé la bonne cadence. Et pour ceux qui veulent les imiter, la marque livre quelques astuces efficaces : suivre ses pas avec un tracker, se fixer des objectifs réalistes, marcher pendant les réunions ou à la pause déjeuner, ou encore se lancer des défis entre amis.

• A lire aussi. Les incontournables. Notre sélection des plus belles balades

La Normandie, l'exemple à suivre

A l'heure où 1 adulte sur 3 souffre d'hypertension et où l'inactivité physique cause 9% des décès dans le monde, il est urgent de faire bouger les lignes - et les jambes.

Et si on commençait par regarder du côté de Caen ? En Normandie, on montre la voie !