Alençon. La Dotis'Run revient pour sensibiliser au don d'organes et de tissus

Le parc des promenades d'Alençon sera animé ce samedi 28 septembre. Dès 13h30, plusieurs animations seront proposées aux visiteurs avant le départ de la marche de la Dotis'Run à 16h. "Il y aura aussi une course d'un kilomètre pour les enfants à 15h30, glisse Jessica Attache, infirmière au Centre hospitalier d'Alençon. En 2023, on a doublé le nombre de visiteurs par rapport à l'édition 2022. Cette année, on espère avoir encore plus de monde", poursuit-elle.

Un français sur trois réticent au don d'organes

En France, plus d'une personne sur trois est réticente au don d'organes et de tissus. "C'est 10% de plus qu'en 2023, affirme Jessica Attache. Il faut savoir que chaque jour, deux voire trois personnes décèdent, faute de greffe. On est vraiment là pour sensibiliser, pas pour obliger les gens à être pour", continue-t-elle.

Les inscriptions pour la Dotis'Run peuvent se faire le jour de l'événement, samedi 28 septembre, gratuitement.