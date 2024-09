Alençon. Les Virades de l'espoir sont de retour pour lutter contre la mucoviscidose

C'est un événement qui avait permis de récolter plus de 4 200 euros dans l'Orne en 2023. Organisées par l'association Vaincre la Mucoviscidose, les Virades de l'espoir font leur grand retour, dimanche 29 septembre, au lac du Mêle-sur-Sarthe. Plusieurs activités sportives seront proposées. "C'est un événement qui rassemble, notamment grâce au sport", explique Valentin Burson, délégué départemental au sein de l'association Vaincre la Mucoviscidose. "On a besoin de cette journée pour sensibiliser et informer la population sur ce qu'est la mucoviscidose. C'est une maladie peu connue en France. Par exemple, beaucoup de personnes ne savent pas qu'il ne faut pas boire dans la même bouteille qu'un patient atteint de la maladie", poursuit-il.

Valentin Burson de l'association Vaincre la Mucoviscidose Impossible de lire le son.

Faire avancer la recherche

Cette année, les organisateurs ornais des Virades de l'espoir espèrent récolter 10 000 euros pour faire avancer la recherche dans la lutte contre la mucoviscidose. S'il n'est pas possible de guérir de la maladie, il existe toutefois des traitements pour vivre avec. "A l'époque, j'étais dans l'attente d'une double greffe des poumons et du cœur. Je n'étais pas prêt, ça me faisait peur", témoigne Christophe Decker, qui vit avec la mucoviscidose depuis plus de 35 ans. "Depuis 2022, je bénéficie du traitement Kalydeco. C'est un traitement lourd, je prends une vingtaine de médicaments par jour. Il faut prendre le dessus. Aujourd'hui, j'ai 54 ans et j'ai appris à vivre avec la maladie. Quand on est bien entouré et qu'il y a du soutien, c'est super facile", conclut-il.