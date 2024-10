Sport. Une randonnée normande dans le top 10 des randonnées les plus efficaces pour brûler des calories !

ZAVA, a classé les 30 plus longues randonnées de France, en se concentrant sur celles qui offrent le plus d'effort physique. Et parmi elles, le GR®2 en Normandie brille par son efficacité, vous faisant brûler des calories tout en parcourant plus de 850km de paysages pittoresques et variés.

Le top 10 des meilleurs randonnées en France. - ZAVA

Le GR®2 : plus qu'un simple chemin

Le GR®2 suit les rives de la Seine, du plateau de Langres jusqu'à son estuaire au Havre. En Normandie, cette randonnée vous mène à travers des sites naturels époustouflants et des villes riches en histoire. Il permet de découvrir des sites naturels impressionnants comme les roches d'Orival (en Seine-Maritime) et des richesses culturelles souvent méconnues.

Au fil de votre marche, vous découvrirez la diversité des paysages normands. Vous marcherez à travers des forêts profondes comme celles de Brotonne, traverserez des plaines agricoles et longerez des marais comme le Marais Vernier, célèbre pour sa faune et sa flore exceptionnelles. Les falaises calcaires de la Côte des Deux-Amants, surplombant la Seine, offrent une vue spectaculaire, parfaite pour une pause bien méritée.

Le GR®2 vous permet également de découvrir des villages pittoresques comme Les Andelys, Giverny, où le Château-Gaillard, construit par Richard Cœur de Lion, veille encore sur la vallée. De là, vous apprécierez des vues imprenables sur la Seine, serpentant dans la vallée.

Brûler des calories tout en profitant

En plus de vous offrir une véritable expérience de randonnée, le GR®2 vous plonge dans l'histoire, la culture et la nature de la Normandie. Chaque étape est une découverte, chaque kilomètre un effort qui se transforme en plaisir. Alors, prêt à vous laisser porter par la Seine tout en brûlant quelques calories ?