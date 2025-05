Calvados. Un octogénaire transperce son fils avec une arbalète après une altercation

Que s'est-il passé à Souleuvre en Bocage dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 mai ? Une violente altercation a éclaté entre un père d'environ 80 ans, et son fils alcoolisé, la cinquantaine. Nos confrères de La Manche Libre reviennent sur les faits.

Il le pique d'abord au couteau

Le fils a voulu demander des explications à son géniteur, qui l'héberge, pour revenir sur un sujet de désaccord. Afin de stopper la discussion, le père a d'abord piqué son fils avec un couteau. La tension est montée d'un cran, et le fils a voulu poursuivre les débats. C'est alors que le père a pris peur et "il s'est saisi d'une arbalète de chasse et a tiré sur son fils qui a eu l'avant-bras transpercé par une flèche", assurent les gendarmes à nos confrères.

La victime a été transportée à l'hôpital de Flers, mais ses jours n'étaient pas en danger. L'octogénaire a été interpellé par les forces de l'ordre. Il devra répondre de ses actes devant la justice dans quelques semaines.