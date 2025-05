Tancarville. Un poids lourd se renverse au giratoire de l'A131

Un poids lourd transportant des palettes s'est couché sur le côté sur l'A131, à l'entrée du giratoire de Tancarville. Le conducteur est sorti de lui-même de son véhicule avant l'arrivée des secours.

Une fuite du réservoir de gasoil

Le chauffeur de 35 ans a été légèrement blessé et transporté à l'hôpital de Lillebonne. Les pompiers ont dû faire face à une fuite du réservoir de gasoil et d'AD Blue. L'intervention a mobilisé dix sapeurs-pompiers et quatre engins.