Près de Rouen. Un poids lourd couché sur le flanc après un accident, la conductrice se retrouve coincée

Une conductrice de 54 ans a perdu le contrôle de son camion, mercredi 21 mai, sur un giratoire au niveau de l'échangeur des Essarts en direction de l'autoroute A13 à Grand-Couronne, près de Rouen. Son poids lourd, qui transportait de l'acier, s'est couché sur le côté.

La victime a dû être désincarcérée par les pompiers

Appelés vers midi, les secours ont pris en charge la quinquagénaire, choquée et légèrement blessée. Coincée dans son véhicule, la victime a dû être désincarcérée par les pompiers, avant d'être transportée vers l'hôpital des Feugrais, en état d'urgence relative. Les pompiers ont ensuite installé une lance à incendie en protection, "le temps du dépotage des réservoirs et de la récupération du chargement avant le relevage du PL (poids lourd)", précise le Service d'incendie et de secours (Sdis). L'opération se poursuivait vers 13h35.