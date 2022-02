Villedieu-les-Poêles. Succès pour les ateliers culinaires chez "Mauviel 1830" dans la Manche

L'entreprise "Mauviel 1830" située à Villeudieu-les-Poëles (Manche), fabricant d'ustensiles de cuisson haut de gamme, ouvre ses portes jusqu'à samedi 3 novembre 2018, pour découvrir les coulisses de cette entreprise qui compte plus de deux cents ans de savoir faire et d'excellence, présente dans les cuisines des plus grands chefs partout dans le monde.

Dans un nouveau showroom, des ateliers culinaires gratuits sont proposés deux fois par jour. Le succès est total, Aux commandes de ces ateliers, le cuisinier maison de "Mauviel 1830" Thibault Harant, 22 ans, formé au lycée hôtelier de Granville (Manche), il est revenu dans la Manche, après avoir passé deux ans dans un restaurant gastronomique dans le Périgord (Dordogne).

Catherine est venue de Barneville-Carteret pour suivre un atelier, elle est déjà familière des produits de la marque manchoise.

Ces ateliers culinaires, sont proposés sur inscription jusqu'à samedi 3 novembre 2018, Mauviel propose aussi des prix attractifs sur des produits d'exception, ouvert de 10 heures à 18 heures à Villedieu-les-Poêles (Manche).