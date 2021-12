Rouen. Municipales 2020 à Rouen : Nicolas Mayer-Rossignol officiellement candidat

Sa candidature était attendue, depuis la création de son collectif #FiersdeRouen, il y a quelques mois. Nicolas Mayer-Rossignol, ancien président PS de la Région Haute-Normandie, ingénieur chez Nutriset, l'a officialisée, vendredi 6 septembre 2019. "Je vous ai réunis pour vous annoncer ma décision d'être candidat dans le cadre des élections municipales et métropolitaines de 2020", a-t-il lancé d'emblée lors du pique-nique qu'il organisait sur la prairie Saint-Sever, devant les membres de son collectif et la presse. Une manière d'indiquer d'entrée de jeu qu'il brigue autant la présidence de la Métropole que la mairie de Rouen.

S'il a remercié Valérie Fourneyron et Yvon Robert, les derniers maires de son parti, NMR a tenu à préciser qu'il n'était pas le candidat désigné du PS et qu'il se présentait en "homme libre", dans un esprit de rassemblement le plus large possible, loin des appareils politiques et de leur désamour. Et de citer quelques personnalités qui l'ont rejoint comme le cardiologue Alain Cribier ou le membre du GIEC local (un groupe d'expert sur le climat) Benoît Laignel pour appuyer son propos. "C'est la première fois que je m'engage", confirme Brahim Nour, un membre du collectif qui travaille dans l'agroalimentaire et a été séduit par la personnalité de l'ingénieur des MIN.

Écologie et éducation

Dans son propos, Nicolas Mayer-Rossignol a insisté sur sa volonté de faire rayonner Rouen et d'en faire "une référence" dans le domaine environnemental ou du vivre-ensemble, souhaitant même en faire la "ville la plus agréable à vivre de France". Dans le domaine écologique, le candidat a détaillé ses ambitions : faire de la Métropole le premier territoire sans pesticide, le premier à réduire de 50 % les émissions de gaz à effet de serre, le premier territoire sans plastique non-recyclable, puis sans plastique du tout. Il entend bien s'approprier le sujet, malgré l'annonce d'une liste portée par des écologistes. "Le sujet n'appartient à personne", dit-il simplement.

Autre priorité du candidat, l'éducation qui va de paire avec l'écologie, selon lui, et qui peut relever des compétences de la ville, qui gère les écoles. "C'est très tôt qu'il faut enseigner l'égalité hommes-femmes", a-t-il insisté, estimant que le sujet était trop souvent relégué au second plan.

Sur la forme, Nicolas Mayer-Rossignol annonce 28 réunions publiques lors de sa campagne, deux dans chacun des 14 quartiers de Rouen. Un outil de démocratie participative en ligne doit aussi être lancé dans les prochains jours.

NMR est la deuxième tête de liste officiellement déclarée dans ces élections après l'annonce de l'entrepreneur Jean-Louis Louvel, à la fin du mois d'août.

