Le Havre. Ils volent et dégradent un distributeur automatique dans une résidence universitaire

Lundi 22 septembre dans l'après-midi, deux jeunes ont volé des boissons et des friandises en dégradant un distributeur automatique au sein de la résidence étudiante Student Factory, rue Aviateur Guérin au Havre.

• A lire aussi. Caen. Lors de fausses ventes entre particuliers, il arrache l'argent des mains des acheteurs et prend la fuite

Identifiés grâce à la vidéosurveillance

Grâce à la vidéosurveillance de l'établissement, les deux malfaiteurs ont été identifiés. Ils sont revenus sur les lieux dans la soirée. La police a été alertée et a pu les interpeller. Il s'agit d'un adolescent de 15 ans et d'un jeune homme de 19 ans. Ils ont immédiatement reconnu les faits.