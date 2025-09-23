En ce moment PARADISE (MON CHEMIN FEAT MALO) NOA MOON
Le Havre. Ils volent et dégradent un distributeur automatique dans une résidence universitaire

Sécurité. Deux jeunes ont volé des boissons et des friandises dans un distributeur automatique de la résidence étudiante Student Factory au Havre, lundi 22 septembre. Identifiés grâce aux caméras de surveillance, ils ont pu être interpellés.

Publié le 23/09/2025 à 13h57 - Par Gilles Anthoine
Le Havre. Ils volent et dégradent un distributeur automatique dans une résidence universitaire
Deux jeunes ayant volé des boissons et des friandises en dégradant un distributeur automatique ont été arrêtés par la police. - Justine Carrère

Lundi 22 septembre dans l'après-midi, deux jeunes ont volé des boissons et des friandises en dégradant un distributeur automatique au sein de la résidence étudiante Student Factory, rue Aviateur Guérin au Havre.

A lire aussi. Caen. Lors de fausses ventes entre particuliers, il arrache l'argent des mains des acheteurs et prend la fuite

Identifiés grâce à la vidéosurveillance

Grâce à la vidéosurveillance de l'établissement, les deux malfaiteurs ont été identifiés. Ils sont revenus sur les lieux dans la soirée. La police a été alertée et a pu les interpeller. Il s'agit d'un adolescent de 15 ans et d'un jeune homme de 19 ans. Ils ont immédiatement reconnu les faits.

