Chailloué. RustiK : venez vous immerger à l'époque médiévale dans l'Orne

Ses promoteurs travaillent dans le plus grand secret depuis deux ans sur ce projet. RustiK sera un parc entièrement thématisé, véritable royaume médiéval, où le visiteur sera acteur de sa propre aventure, va voir le jour sur un site forestier, l'ancien site d'une carrière exploitée depuis 3000 ans (jusqu'en 1948) à Chailloué, près de Sées (Orne), à 1 kilomètre du carrefour stratégique des autoroutes A28 et A88.

Un moteur touristique pour l'Orne

Le site a été choisi avec soin, facile d'accès à moins d'une heure de Caen, de Rouen, du Mans, au milieu d'une zone d'un million d'habitants. Mais aussi à 2 heures de Paris. Et au-delà de la région, il se veut d'ampleur nationale, voire davantage, compte tenu de sa proximité avec l'Angleterre ou la Belgique. Pour autant, ses promoteurs limiteront son accès à 1500 visiteurs/jour, pour préserver la thématique historique, et le cadre bucolique et boisé.

Un méga Escape-Game

Il s'agit d'un concept touristique expérimental, novateur. Celui d'un parc d'immersion totale sans anachronisme, sur une thématique médiévale : le visiteur ne sera pas seulement spectateur. Sur 3 thématiques (Chevaliers, Romains, Vikings) il pourra être acteur de son séjour, costumé, avec une quête à réaliser. 150 missions ont été scénarisées, sur 4 grands thèmes : épiques, énigmatiques, romantiques, … où chacun devra trouver des indices et pourquoi pas le trésor ! Julien Prévost-Merlin, le promoteur de " RustiK " :

Publics variés

Si la cible prioritaire est la famille, RustiK accueillera aussi les scolaires, les séminaires d'entreprise, mais aussi des tournages de films. Julien Prévost-Merlin :

Ouverture début 2021

Le projet qui a été dévoilé lundi matin 29 janvier 2018, doit ouvrir au printemps 2021, après 8 millions d'euros de travaux, avec plus de 50 créations d'emploi, taverne et hébergements dans le style de l'époque.

Déjà d'autres projets

Déjà les promoteurs pensent aux animations qui arriveront plus tard : Camp des brigands, baie des pirates avec bateau sur le lac… et déjà trois autres parcs du même type sont en gestation. À côté de RustiK, ou ailleurs…

Les prochaines étapes du projet RustiK : devenez Seigneur RustiK avec investissement participatif (500€ l'action) jusqu'au 22 février 2018. Présentation officielle de RustiK : juin 2018 à Alençon. Montage administratif : 2018/19. Travaux : 2020. Fin 2020 : recrutement du personnel. Début 2021 : formation. Ouverture de RustiK : Avril 2021. Le projet est soutenu par la CDC des Sources de l'Orne, le département de l'Orne, la région Normandie et l'État.