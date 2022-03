Alençon. Découvrez RustiK à Alençon vendredi 26 avril

L'équipe du futur parc RustiK à Chailloué près de Sées (Orne), organise une soirée publique gratuite, vendredi 26 avril 2019 à partir de 18h30 à la Halle aux Toiles d'Alençon (Orne), avec spectacle et conférence. Les levées de fonds chez les investisseurs sont quasi-terminées, le permis de construire sera déposé à l'été 2019, pour aussitôt le début des travaux sur le site.

Un avant-goût de RustiK

Cette soirée, ce sera un avant-goût de ce parc d'immersion de 40 hectares, sorte d'immense escape-game, qui ouvrira au printemps 2021 et proposera 150 quêtes aux visiteurs.

Des personnages RustiK à Tendance Ouest. - Eric Mas

À l'occasion de cette soirée, on pourra rencontrer les équipes du parc pour tout en savoir, mais on pourra aussi postuler pour des emplois à RustiK : 20 CDI et 40 CDD dès l'ouverture (RH présente vendredi soir 26 avril). Davantage d'emplois au fil des années suivantes. Christophe Perrier, alias Frère Henry :

Conférence et spectacle Halle aux Toiles d'Alençon, vendredi 26 avril 2019 de 18h30 à 21h30.

