Orne : le parK RustiK dans les starting-blocKs

On en avait beaucoup parlé au début de 2018 : RustiK, situé près de Sées (Orne), projet de création d'un escape-game géant sous forme de parc d'immersion et de loisirs. Mais depuis, plus rien … Après neuf mois de gestation, le projet se concrétise. Enfin !