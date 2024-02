Villers-sur-Mer. Grâce à un fossile, une nouvelle espèce de crustacé découverte au Paléospace !

Meyeria hurtrellorum. C'est le nom de cette nouvelle espèce de crustacé, appelé ainsi en hommage au couple qui a découvert son fossile : Françoise et Jacques Hurtrelle. Ces particuliers passionnés ont donné leur collection de fossiles au Paléospace en 2013, dont celui-ci, ramassé sur la plage de Cricquebœuf (entre Deauville et Honfleur). A la suite des études scientifiques, cette espèce constitue le premier holotype (le fossile de référence mondiale pour cette espèce) présent dans les collections "Musée de France" du Paléospace.

Un lien indispensable avec les particuliers

Les fossiles sont des animaux ou végétaux qui sont conservés dans de la roche pendant des millions d'années, et retrouvés suite à l'érosion de celle-ci. Dans le Calvados, la côte est réputée pour ces sites fossilifères.

Cette découverte n'aurait pas pu aboutir sans la relation incontournable du musée avec les particuliers. Ces passionnés ramassent eux-mêmes les fossiles, puis en font don au Paléospace, qui peut les étudier puis les exposer. C'est cette collaboration entre collectionneurs et paléontologues qui permet d'alimenter les collections. Ici sans ce don des découvreurs M. et Mme Hurtrelle, le nouveau fossile de crustacé n'aurait jamais pu être analysé.

Le fossile du crustacé sera bientôt exposé dans le musée, parmi les 60 000 autres fossiles. En attendant, on peut déjà le voir et avoir plus d'informations concernant le fossile sur cette publication.