Caudebec-en-Caux. Au MuséoSeine, des expositions ludiques sur le fleuve

Le MuséoSeine situé à Caudebec-en-Caux propose des expositions interactives et informatives sur l'histoire géologique, écologique, économique et sociale de la Seine. Elles mettent en lumière l'importance de ce fleuve dans le développement de la région. Le MuséoSeine abrite également une collection d'objets archéologiques découverts dans le lit de la Seine et ses environs. Ces artefacts offrent un aperçu précieux de la vie quotidienne des populations qui ont habité les rives du fleuve au fil des siècles. Pour les plus jeunes, des ateliers sont organisés par le musée pour apprendre tout en s'amusant.

Pratique. Ouvert du mardi au dimanche, 10h-18h30. Tarifs : de 3,5€ à 6€.