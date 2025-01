[Photos] Près de Rouen. Un ancien site industriel va accueillir près de 500 000 objets des musées de la métropole

C'est un nouvel outil précieux qui doit voir le jour à Déville-lès-Rouen pour la Réunion des musées métropolitains Rouen Normandie (RMM). Un centre de conservation et de restauration est en travaux sur une ancienne friche industrielle. Il doit être opérationnel dès la fin de l'année 2025 et accueillir plus de 500 000 œuvres, objets ou documents en provenance des 11 musées de la RMM. Les collections d'Histoire naturelle, sciences et techniques, ethnologie, du Moyen-Age ou de la Renaissance sont concernées, mais aussi des tableaux grand format. "Aujourd'hui, ces objets sont stockés dans différentes réserves dans les musées ou dans de petites réserves sur le territoire et même en région parisienne", explique Robert Blaizeau, directeur de la RMM. Mais les conditions ne sont pas toujours satisfaisantes. "Certaines œuvres ont besoin de conditions de température et d'hygrométrie particulières, elles doivent aussi être rangées et conditionnées dans des bacs."

Pas de pose de la première pierre mais "de la première caisse" pour Nicolas Mayer-Rossignol, président de la Métropole Rouen Normandie, entouré d'élus locaux, représentants de l'Etat ou des collectivités qui participent au financement.

A terme, dans les 5 000m2 des bâtiments, les objets seront donc à la fois mieux conservés mais aussi plus accessibles et mieux organisés pour les équipes, les chercheurs et pour envisager sur place des travaux de restauration. Des visites pour le grand public sont aussi à l'étude.

Une partie des collections est déjà arrivée sur place, stockée sur des racks dans une pièce qui n'aura pas besoin d'un contrôle climatique particulier, en l'occurrence des blocs de pierre, moins sensibles aux variations qu'un "oiseau naturalisé qui va avoir besoin de conditions extrêmement strictes", insiste Robert Blaizeau.

L'équipement était d'autant plus attendu qu'il est absolument nécessaire pour pouvoir progresser dans les travaux du futur musée Beauvoisine, fusion du musée d'Histoire naturelle et du musée des Antiquités, qui doit voir le jour en 2028. "Il fallait que l'on puisse transférer l'ensemble de nos collections, environ 600 000 items, du coléoptère jusqu'à l'éléphant ou la grande sculpture. Cette étape du centre de conservation est indispensable", abonde Mathilde Schneider, directrice du musée Beauvoisine.

Un centre de maintenance pour Lovélo

Le projet, piloté par la Métropole Rouen Normandie, est en gestation depuis 2017. Les locaux, qui ont été construits en 1946, ont notamment abrité par le passé les ateliers de TRT, de Paris-Normandie et d'Asteel. Ils ont été achetés en 2022 pour être requalifiés. Un projet à 7,6 millions d'euros qui bénéficie, en plus de fonds métropolitains, de financements de l'Etat, du Département de Seine-Maritime et de la Région Normandie.

Le site a accueilli les ateliers de TRT, Paris-Normandie ou Asteel avant d'être racheté par la Métropole pour être requalifié.

L'occasion aussi de faire d'une pierre deux coups. Une partie des locaux va servir de centre de maintenance pour Lovélo, le service de location longue durée de la Métropole. Il comportera un espace de stockage, un espace pour la mécanique, une salle dédiée à l'entretien des batteries et un espace de lavage professionnel.

600m2 seront consacrés à un atelier de maintenance de Lovélo.