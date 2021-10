Rouen. À Rouen, le musée des Beaux-arts va prendre le virage du numérique

Avant les travaux prévus sur le bâtiment du musée des Beaux-arts de Rouen (Seine-Maritime), la présentation des collections va être revue. "Entre 2018 et 2020, nous allons revoir la scénographie et la présentation de la collection permanente", affirme Virgil Langlade, chef du service communication à la Réunion des musées métropolitains (RMM). Il s'agit de "mettre en avant d'autres œuvres avec un nouveau parcours" et de libérer quatre salles. "Elles accueilleront des programmations tournantes", ajoute Virgil Langlade, comme le musée l'a fait avec la Chambre des visiteurs où les internautes votent pour l'accrochage d'un tableau.

De nouveaux outils numériques vont être développés par la RMM comme une application sur tablette ou smartphone "qui servira aux visiteurs d'audioguide [...]. Les musées régionaux ont pris le virage du numérique, nous devons suivre le mouvement", s'accorde à dire Virgil Langlade, alors que la RMM développe actuellement ses réseaux sociaux, lancés depuis deux ans.

Un club des visiteurs

Autre axe sur lequel travail le musée des Beaux-arts : la création d'un club des visiteurs, en ligne, qui offrira du contenu supplémentaire. "Il s'agira de proposer des vidéos, des sons et du contenu scientifique pour poursuivre la visite", complète Virgil Langlade. Un "programme de fidélité" sera développé donnant le droit à des cadeaux et à du contenu auquel le public "normal" n'a pas accès habituellement. Les membres de ce club des visiteurs pourront aussi répondre à des questionnaires "pour que l'on en sache plus sur leurs attentes et leurs envies".

La RMM envisage aussi le développement de soirées privées qui pourront, pourquoi pas, être réservées aux membres actifs de réseaux sociaux pour qu'ils aient "un accès privilégié aux œuvres". Pour Virgil Langlade, le fil conducteur de ces nouveautés, "c'est de pousser les visiteurs à venir au musée".

