Rouen. [Photos] Inauguration de l'Atrium à Rouen, nouvel espace de découverte

Un nouvel espace dédié à la découverte des sciences et techniques en Normandie. C'est le but de l'Atrium, qui remplace le Pôle régional des savoirs, à Rouen (Seine-Maritime). Ce lieu de 1 000 m² a été inauguré jeudi 7 mars 2019 avec une première exposition intitulée Voyage vers Mars, découvrir la science de l'air, de l'espace et ses métiers.

La délégation a notamment découvert l'exposition autour de l'espace, de l'air et de ses métiers. - Amaury Tremblay

L'exposition s'intéresse notamment au voyage vers Mars. - Amaury Tremblay

Ouverture au grand public

Elle sera proposée jusqu'en octobre 2019 avec le soutien de Normandie AeroEspace, la Cité de l'Espace de Toulouse, ou encore la Cité des métiers de Normandie. "Le projet de l'Atrium est né d'une volonté d'ouvrir beaucoup plus encore au grand public ce bâtiment, en tant que centre de sciences", explique le président de la Région Normandie, Hervé Morin.

Une quinzaine d'associations régionales sont présentes dans ce bâtiment comme Normandie images, Normandie livre et lecture. Il s'agit de regrouper les institutions qui œuvrent pour le partage des savoirs et des connaissances dans différents domaines.

Différentes pièces de l'aviation sont présentées. - Amaury Tremblay

Des animations proposées

L'Atrium va proposer différentes animations puisqu'un lieu scolaire et grand public, ouvert du mardi au dimanche, a été aménagé. Science action Normandie proposera aussi des activités pour contribuer à diffuser la culture scientifique.

Des jeux sont proposés pour les petits (et les grands). - Amaury Tremblay

Plus d'un million d'euros ont été investis par la Région Normandie afin de développer ce nouveau lieu.