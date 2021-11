Saint-Lô. 5 milliards d'euros pour 222 villes françaises, dont 7 villes de l'ex-Basse-Normandie

Les villes d'Argentan, Flers, Alençon dans l'Orne, Lisieux et Vire dans le Calvados et Saint-Lô et Cherbourg dans la Manche vont bénéficier du plan " Action cœur de ville ": 5 milliards d'euros pour financer la revitalisation des centres-villes.