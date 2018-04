5 milliards d'euros pour revitaliser les centres-villes de 222 communes dont Fécamp, Dieppe, Évreux, Louviers et Vernon

Le gouvernement a dévoilé mardi 27 mars 2018 la liste des communes sélectionnées dans le plan de revitalisation des centres-villes. 222 communes ont été choisies dont Fécamp, Dieppe (Seine-Maritime), Évreux, Louviers et Vernon (Eure).

Fécamp, Dieppe (Seine-Maritime), Évreux, Louviers et Vernon (Eure) parmi les heureuses élues. En tout 222 communes ont été sélectionnées par le gouvernement pour faire partie du plan de revitalisation des centres-villes, "Action cœur de ville". Un plan doté d'une enveloppe de 5 milliards d'euros pour cinq ans. Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des territoires a dévoilé la liste des villes moyennes sélectionnées, mardi 27 mars 2018, lors d'un déplacement à Châtellerault (Vienne). En Normandie, 12 villes ont été choisies.

Le plan reposera sur cinq axes annonce le ministère :

• De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l'habitat en centre-ville

• Favoriser un développement économique et commercial équilibré

• Développer l'accessibilité, la mobilité et les connexions

• Mettre en valeur les formes urbaines, l'espace public et le patrimoine

• Fournir l'accès aux équipements et services publics



Les villes souhaitant profiter de ce plan avaient envoyé des dossiers au ministère. La Ville de Fécamp a travaillé plus de deux ans sur un projet "cohérent de revitalisation du centre-ville". Participer et être sélectionné est donc une "très bonne nouvelle" pour la maire Marie-Agnès Poussier-Winsback.

Plus que "refaire des routes et mettre des fleurs"

"On considère que ce n'est pas seulement en embellissant des centres-villes qu'on va être efficaces. Il faut mettre en place des outils, travailler avec les commerçants, faire des travaux et mettre en place des gens comme des managers de centre-ville, travailler avec les bailleurs sociaux, etc. explique le maire. Si l'on a été retenu, c'est parce qu'on a été capables de prouver qu'on ne comptait pas juste refaire les routes et mettre des fleurs."

Le projet est essentiel pour la maire qui estime qu'il "est de notre responsabilité de faire en sorte que ce centre-ville soit toujours plus vivant."

"Cela va nous permettre d'avancer sur les questions de logement [...] de transport, sur les projets structurants, etc."

Une bonne nouvelle aussi pour Nicolas Langlois, maire de Dieppe qui a en tête de nombreux projets :

Des groupes de travail vont se mettre en place pour déterminer notamment les sommes allouées à chaque commune en fonction des projets et les acteurs de ce plan.

