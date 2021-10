Dieppe. Action cœur de ville : des projets dès cette année à Dieppe

L'entrée de la ville de Dieppe (Seine-Maritime) dans le dispositif Action cœur de ville a été officialisée, jeudi 5 juillet 2018. 222 villes moyennes ont été sélectionnées à la fin mars par Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des territoires. Cinq milliards d'euros seront mis à disposition sur cinq ans.

• À lire aussi. 5 milliards d'euros pour revitaliser les centres-villes de 222 communes dont Fécamp, Dieppe, Évreux, Louviers et Vernon



"Ce dispositif doit être un bon levier d'actions contre la métropolisation des territoires", a déclaré le maire de Dieppe, Nicolas Langlois. La commune a été l'une des cinquante premières à signer la convention du dispositif Action cœur de ville. Ce texte engage la Ville pour six ans jusqu'au dimanche 5 janvier 2025.

Dans quelques minutes #Dieppe signe la convention Action cœur de ville avec la préfète Fabienne Buccio ⁦@NLanglois76⁩, ⁦@sebastienjumel⁩ pour un territoire équilibré avec RN27, gare, formations, commerces, services publics pic.twitter.com/G8Wv7wIsL8 — Ville de Dieppe - Fr (@dieppefr) 5 juillet 2018

Pour la préfète de la Seine-Maritime, Fabienne Buccio, cette convention "n'est pas une fin, mais un début de travail partenarial commun, c'est ce que veulent les habitants, les citoyens".

Différents projets soutenus

Ce dispositif va soutenir des projets touchant au logement, à l'hyper centre ancien, au front de mer ou encore le secteur de la gare. Les projets seront lancés dès 2018-2019 précise la municipalité.

D'autres travaux seront concernés comme l'implantation de conteneurs enterrés, la construction et la réhabilitation de logements et de nouveaux aménagements piétons et cyclables.