Caen. Santé: une nouvelle unité de soins intensifs de cardiologie au CHU de Caen

"Cela fait 20 ans que l'on demandait cette mise aux normes", assure le professeur Paul Milliez, chef du service cardiologie du CHU de Caen (Calvados). Enfin, l'unité des soins intensifs a été rénovée et inaugurée officiellement mercredi 6 décembre 2017.

Une situation anormale

Finies donc les grandes salles accueillant plusieurs patients en même temps. Les chambres sont aujourd'hui individualisées et surtout les espaces ont été remis aux normes. 20 lits, presque toujours occupés depuis leur installation, sont disponibles.

"C'était complètement anormal, raconte le chef de service. Les patients dont le pronostic vital est en jeu doivent avoir de l'intimité et du repos. Jusqu'à maintenant nous n'avions pas les éléments pour les soigner dans de bonnes conditions. Or c'est important pour les patients, mais aussi pour leur famille et même pour le personnel médical qui essayait de faire au mieux."

500 000 € de travaux

Des travaux estimés à 500 000 € et qui ont duré 10 mois mais qui était nécessaire. "Il nous reste 6 à 8 ans à vivre dans cette tour avant la reconstruction", rappelle Christophe Kassel, directeur du CHU

Malgré cet effort d'investissement, une partie du personnel avait boycotté l'inauguration pour protester contre leurs conditions de travail et notamment les réductions d'effectifs et de budget.

