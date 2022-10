Solidarité. Un avocat rouennais à l'origine d'une vidéo avec des artistes féminines pour soutenir les Iraniennes

À la suite de la mort de l'Iranienne Mahsa Amini le vendredi 16 septembre en Iran, de nombreuses manifestations ont lieu dans le pays. La jeune femme de 22 ans est morte trois jours après avoir été arrêtée par la police des mœurs iranienne, pour "port de vêtements inappropriés". Elle était à ce moment toujours en détention. Mercredi 5 octobre, une vidéo publiée par le collectif Soutien femmes Iran a fait le buzz sur Instagram et les autres réseaux sociaux. On y voit des artistes féminines comme Julie Gayet, Isabelle Adjani et Angèle se couper une mèche de cheveux. Ce geste fait référence à celui des Iraniennes qui, depuis la mort de Mahsa Amini, coupent une mèche de leurs cheveux en manifestant pour leurs droits.

Un avocat rouennais à l'initiative de la vidéo

Cette vidéo a vu le jour grâce à Richard Sedillot, avocat rouennais. Avec des amis iraniens, il a réfléchi à ce qu'il pourrait faire pour montrer son soutien aux Iraniennes et aux Iraniens. "J'ai pensé que ce serait une bonne initiative. Une amie productrice m'a mis en contact avec Julie Gayet. Nous avons pu avoir le soutien de nombreuses comédiennes", assure-t-il. "Les femmes iraniennes et les hommes iraniens souhaitaient que l'attention du monde soit portée sur la terrible situation qu'ils sont en train de vivre dans leur pays et nous demander d'assurer la médiatisation."

Une vidéo virale sur les réseaux sociaux

Depuis la publication de la vidéo mettant en scène diverses artistes féminines, la plupart françaises, se coupant une mèche de cheveux, des milliers de personnes l'ont déjà "likée" et partagée. Richard Sedillot l'affirme : "Je suis très heureux de savoir que cette vidéo commence à circuler en Iran et que les femmes iraniennes et les hommes aussi sont très heureux de ce soutien. En tout cas, ceux qui ont pu la voir. Je n'avais pas imaginé que ça prendrait une telle ampleur." Pour l'avocat, c'était un geste important. "Je suis avocat, donc tout ce qui touche aux libertés me touche. J'agis en tant qu'avocat mais aussi en tant qu'être humain."

Si d'habitude l'avocat rouennais représente des clients de la région normande, il est parfois appelé à traiter des affaires internationales. "C'est un sujet qui me tient à cœur car je m'étais occupé du dossier de Nasrin Soutoudeh, l'avocate condamnée à 148 coups de fouets et 38 ans de prison, et donc j'avais eu l'occasion de m'intéresser de près à ce qui se passe en Iran."