Normandie. Des cortèges clairsemés dans la région pour le 1er mai

Est-ce la période, en plein milieu des vacances scolaires ? Est-ce la météo capricieuse ?

Toujours est-il que les cortèges du mercredi 1er mai ont été bien clairsemés en Normandie, à l'image d'une mobilisation en baisse dans l'ensemble du pays, par rapport à 2023.

En Seine-Maritime, ils étaient entre 2 020 et 2 450 manifestants dans l'ensemble des cortèges, selon que l'on considère les chiffres de la police ou ceux des syndicats. Entre 860 et 1 200 personnes ont battu le pavé à Rouen, entre 680 et 750 au Havre et entre 150 et 400 personnes à Lillebonne, où une mobilisation spécifique était organisée après l'annonce de la suppression de près de 650 postes par ExxonMobil sur le site de Port-Jérôme.

Entre 680 et 750 personnes ont été comptées au Havre.

Les cortèges ont par ailleurs porté des revendications multiples, sur les salaires, la paix ou encore une Europe plus protectrice, à quelques semaines des élections.

D'autres défilés étaient organisés un peu partout en Normandie à Caen, Lisieux, Vire, Alençon, Argentan, Cherbourg ou Saint-Lô, qui a compté quelque 200 manifestants.

Quelque 200 manifestants ont défilé à Saint-Lô pour le 1er mai.