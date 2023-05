Retraites. Manifestations du 1er mai : du monde dans les rues en Normandie

À Caen, Alençon, Rouen, Saint-Lô, Le Havre... des manifestations sont en cours partout en Normandie. A l'appel de tous les syndicats, la journée du 1er mai s'annonce "historique" en France. Les syndicats ont choisi ce jour de Fête du travail pour organiser la 13e manifestation contre la réforme des retraites.

À Caen, on n'oublie pas la vente de muguet pendant la manifestation pour le 1er mai. - Valentin Charlot

A #Caen, le cortège remonte vers le château. Selon les premiers chiffres de la CGT, plus de 20 000 manifestants sont dans la rue #1erMai #ReformeDesRetraites pic.twitter.com/y48qp8dSBy — Tendance Ouest 14 (@tendanceouest14) May 1, 2023

Au total, une vingtaine de rassemblements sont organisés : six dans la Manche, six dans le Calvados, cinq dans l'Orne. De l'autre côté de la Seine, les principaux cortèges partiront du Havre et de Rouen. D'ailleurs, au Havre, la manifestation sera surveillée par des drones pour éviter tout débordement. C'est aussi là que le mouvement risque d'être le plus agité puisque le Rassemblement national a décidé d'y tenir sa "fête de la nation". Le patron du parti Jordan Bardella et Marine Le Pen sont attendus au Carré des docks avant de se rendre à Rouen pour y déposer une gerbe devant la statue de Jeanne d'Arc.

A Caen, selon les premiers chiffres des syndicats, les manifestants seraient près de 20 000 dans les rues. Voici les premières estimations pour les autres rassemblements : 1 600 à Granville, 1 600 à Coutances, 1 250 à Saint-Lô, 800 à Avranches et 150 à Carentan.

Selon les premiers chiffres, 15 000 personnes manifestent à Rouen.

15 000 personnes défilent du coté de Rouen selon les syndicats, 10 000 au Havre, 2 000 à Fécamp, 1 500 à Dieppe et 600 à Elbeuf.