Alençon. 1er mai : un peu plus de 3 000 manifestants dans le Calvados, la Manche, et l'Orne

Les traditionnels rassemblements et défilés, le 1er mai 2018, dans le cadre de la journée internationale de revendications, se sont déroulés sur fond de grève des cheminots et de cinquantenaire de mai 1968. Une édition 2018 de la fête du travail pour la défense et le développement des services publics, l'augmentation des salaires, des pensions, du pouvoir d'achat … ou encore la défense de la protection sociale :

Dans le Calvados : on a dénombré 1 500 manifestants dans les rues de Caen, avec aussi les rassemblements de 120 personnes à Lisieux et 50 autres à Vire.

Dans la Manche : 900 personnes dans les rues de Cherbourg, 150 à Saint-Lô, une centaine à Granville et autant à Coutances.

Fête du travail: rassemblements pour le 1er mai 2018. - Eric Mas

Dans l'Orne : défilé de près de 250 manifestants à Alençon. Isabelle Ledoux, secrétaire générale de l'Union Départementale CGT de l'Orne se félicite d'une manifestation unitaire CGT/ FSU/ Solidaires/ FO :

Les syndicats annoncent une prochaine mobilisation le 22 mai 2018, pour la défense de la fonction publique.

