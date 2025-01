Cherbourg. Il passe 50 heures à bord du sous-marin le Redoutable pour le dessiner

A Cherbourg, Fabien Aubril est professeur d'arts plastiques depuis une trentaine d'années. Sur son temps libre, pour la troisième année de suite, l'artiste vient à la Cité de la Mer et s'installe pendant des heures pour dessiner le Redoutable.

D'où vous est venue cette idée ?

"Depuis une dizaine d'années j'ai repris la pratique du dessin de manière plus intensive. Habituellement je m'installe en extérieur avec mon carnet et mes crayons et pendant une heure ou une heure et demie, je dessine tel paysage ou telle vie qui a attiré mon œil. Lorsque j'ai visité la Cité de la Mer, j'ai réellement été impressionné par l'intérieur de ce sous-marin : les portes étanches, les tuyaux… J'ai demandé les autorisations à la Cité de la Mer et depuis 2022 je viens très régulièrement dessiner à l'intérieur."

Fabien Aubril a passé une cinquantaine d'heures dans le Redoutable pour dessiner le sous-marin. - Fabien Aubril

En dessinant le sous-marin, y avez-vous découvert des choses ?

"Forcément quand on reste plusieurs heures devant le même décor, on y découvre des choses qu'on ne verrait pas en un coup d'œil. Avec tout ce temps passé dans le Redoutable, j'ai fini par m'imprégner de l'univers. Sans même voyager ni vivre à bord, on comprend un petit peu mieux le fonctionnement du bâtiment, et l'utilité des éléments. Pendant le mois de fermeture de la Cité de la Mer, j'ai aussi eu la chance d'accéder à des lieux du sous-marin habituellement interdits au public comme le kiosque ou encore l'infirmerie."

Avec ses dessins, l'artiste prévoit de réaliser une sorte d'album sur le sous-marin. "Les dessins seraient légendés avec quelques anecdotes, quelques détails sur le fonctionnement ou l'histoire du bateau", explique-t-il. - Fabien Aubril

Que comptez vous faire avec tous ces dessins ?

"J'ai travaillé une cinquantaine d'heures sur le Redoutable, au total j'ai environ 38 dessins. Dès le début, Bernard Cauvin, qui était le directeur de la Cité de la Mer à l'époque, m'avait parlé de les valoriser, dans une exposition par exemple. Au final ça demandait du temps, il y a eu des changements et cela ne s'était pas fait. Avec un ancien journaliste à la retraite, on a pour projet de créer une sorte d'album avec tous les dessins du Redoutable. Les dessins seraient légendés avec quelques anecdotes, quelques détails sur le fonctionnement ou l'histoire du bateau, mais pour l'instant le projet est encore à l'étude."