L'Aigle. Orne : un " Conseil de circonscription " autour de la députée Louwagie

Véronique Louwagie, députée (LR) de la seconde circonscription de l'orne (L'Aigle/Mortagne au Perche) lance lundi 5 février 2018 un appel à candidature de la population, en vue de la création d'un " Conseil de circonscription ".

Conseil de circonscription

Il s'agit d'une sorte de " super conseil municipal " de la circonscription, composé de 30 membres volontaires (+20 suppléants), destiné à débattre des projets de lois examinés par le Parlement. " La demande de la population est très forte ", selon Véronique Louwagie :

Véronique Louwagie Impossible de lire le son.

Les postulants ont jusqu'au 23 mars 2018 pour faire acte de candidature (bulletins d'inscription sur le site Internet de la députée). Un tirage au sort sera effectué s'ils sont trop nombreux. Ce conseil est ouvert à toutes et tous, quelle que soit leur profession, puisque le but et de s'appuyer sur les diverses expériences des uns et des autres. La constitution de ce Conseil sera effective le lundi 26 mars. Le Conseil comptera 6 commissions (économie, Ruralité, développement durable, santé, société, autorité). Une première réunion sera convoquée pour le lundi 23 avril.

Un Conseil aussi dans la première circonscription de l'Orne

Jeudi 8 février 2018, c'est Joaquim Puyeo, le député (Nouvelle Gauche) de la 1ère circonscription de l'Orne (Alençon/Domfront), qui lancera à son tour la même structure, sur sa circonscription.

A LIRE AUSSI.

Législatives 2017, Orne, 2ème circonscription: Véronique Louwagie, Les Républicains