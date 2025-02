Calvados. Harry Potter débarque dans ce centre commercial, plein de cadeaux à gagner !

La saga Harry Potter débarque à Mondeville 2, du 11 au 15 février. Le centre commercial s'associe à Warner Bros et met en scène les décors les plus emblématiques de la série. Grâce à un QR code placé à proximité des animations, les visiteurs pourront tenter de remporter des cadeaux (figurines Funko POP, objets de collection et répliques d'accessoires…).

Quels décors ?

• Le Poudlard Express : l'emblématique locomotive rouge accueillera les visiteurs, ainsi que le chariot à bagages traversant le mur du quai 9 ¾, recréant ainsi la scène iconique de la gare de King's Cross.

• La Grande Salle : la célèbre salle à manger de Poudlard sera reconstituée, avec ses vitraux et ses bannières emblématiques. Cérémonie de la Répartition oblige, les passants pourront s'asseoir devant une réplique du Choixpeau - le chapeau enchanté qui sonde l'âme des nouveaux élèves. En répondant à une série de questions, chacun découvrira sa maison d'adoption - Gryffondor, Serpentard, Serdaigle ou Poufsouffle - en fonction de sa personnalité et des valeurs qui le caractérisent

• Le terrain de Quidditch : un espace inspiré des matchs de Quidditch à Poudlard, sport favori des sorciers. Les fans pourront se mettre en scène en enfourchant leurs balais, entourés des tours-tribunes, pour immortaliser l'instant.

• La Salle de Potions : devant un imposant chaudron, il faudra faire preuve d'ingéniosité et de précision pour concocter la potion parfaite et résoudre une énigme.