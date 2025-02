Normandie. Bienvenue à Poudlard… ou presque ! Plusieurs événements officiels en immersion totale

Avis aux Moldus, sorciers et autres créatures magiques de Normandie : la Nuit des Livres Harry Potter revient du jeudi 6 au dimanche 9 février ! Cette année, le thème met à l'honneur les soins aux créatures magiques. Licornes, hippogriffes et Niffleurs chapardeurs sont au programme dans 16 librairies normandes qui ont prévu animations, défis et concours dignes d'une année scolaire à Poudlard. Si vous avez toujours rêvé de suivre un cours de soins aux créatures magiques sans risquer de vous faire mordre, c'est le moment ou jamais.

Des animations ensorcelantes dans toute la région

Que vous soyez à Rouen, Alençon ou Cherbourg, la fébrilité magique est partout ! Pour cette édition, les librairies participantes reçoivent un kit d'animation directement de Gallimard Jeunesse : jeux, quiz, coloriages et autres activités ensorcelantes. Concours de déguisements, lectures de passages emblématiques, et peut-être même quelques potions à tester (version sans effets secondaires, promis) sont prévus pour transporter les fans dans l'univers de J.K. Rowling.

Où célébrer la Nuit des Livres Harry Potter en Normandie ?

Si vous voulez réviser vos sortilèges en prévision des BUSEs (ou simplement vivre un moment magique), voici la liste des librairies normandes participantes :

Calvados (14)

Bayeux : Espace Culturel Leclerc Bayeux

Douvres-la-Délivrande : Place 26

Eure (27)

Evreux : Gibert ; Librairie L'Oiseau Lire

Vernon : La Compagnie des Livres ; Vermadis Leclerc

Manche (50)

Cherbourg-en-Cotentin : Librairie Ryst

La Haye : La Maison du Livre

Tessy-Bocage : Le Salon des Saisons

Orne (61)

Alençon : Le Passage

Seine-Maritime (76)

Rouen : Fnac Rouen ; Les Mots Ephémères

Dieppe : La Grande Ourse

Pissy-Pôville : Cultura Barentin

Canteleu : Espace Culturel E.Leclerc Bapeaume

Fécamp : Librairie Le Chat Pitre

Forges-les-Eaux : Librairie Au Coin des Pages

Saint-Valery-en-Caux : Espace Culturel

Pourquoi vous ne devez pas manquer cet événement

Que vous soyez Gryffondor, Serpentard ou encore Moldu assumé, cette Nuit des Livres Harry Potter est une occasion unique de plonger (ou replonger) dans l'univers du sorcier à la cicatrice. C'est aussi une belle opportunité de découvrir des librairies locales qui jouent le jeu et transforment leur espace en véritables salons de Poudlard. Alors, préparez vos capes et votre meilleur accent britannique : direction la librairie la plus proche pour une immersion magique !