Mondevillage élargit l'offre commerciale à l'est de l'agglomération caennaise

Au total, 35 enseignes s’installent sur 42 000 m2. "C’est un programme non alimentaire, sans hypermarché", précise Anne-Marie Aurières-Perrin, directrice adjointe de Carrefour Property France. “Il voit par contre le jour dans une zone Carrefour, face à Mondeville 2 et au pied de la tour administrative”.

Zôdio, Cultura, Orchestra Prémaman...

A ce jour, 95% des surfaces commerciales ont été vendues ou louées. "Six grandes locomotives s’implantent sur des surfaces de plus de 3 000 m2 chacune, grâce à Mondevillage", souligne Anne-Marie Aurières-Perrin. Zôdio, spécialiste de la décoration intérieure, Cultura, enseigne d’articles culturels et de loisirs créatifs, Orchestra Prémaman, dédiée à la maternité et la puériculture, signent en effet leur première implantation sur l’agglomération. D’autres cherchent à renforcer leur ancrage. Babou, Schmidt, La Maison de la Literie, Salons Center, Chantemur ou encore le chausseur Besson ont fait le choix de quitter la zone de la Vallée Barrey, à quelques pas, pour Mondevillage.

Dans le même temps, Carrefour Property mène actuellement un autre projet en face de ce nouveau parc d’activités commerciales, via l’extension de la galerie marchande de Mondeville 2. Début décembre, c’est une surface de vente de 3 000 m2 supplémentaires qui sera inaugurée. Trois enseignes sont annoncées : H&M, Yves-Rocher et Cache-Cache Bonobo.

Tous les ans, Mondeville 2 attire plus de cinq millions de visiteurs.