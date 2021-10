Caen. Sylvain Laborde lève le voile sur le coup de boule de Zinédine Zidane

9 juillet 2006 à Berlin. L'Equipe de France affronte l'Italie en finale de la Coupe du Monde de Football. A la 107ème minutes de jeu, Zinédine Zidane assène un violent coup de tête dans le thorax de l'italien Marco Materazzi à la suite à une énième provocation. La star française est alors expulsé de la rencontre et son équipe perd la finale lors de la séance de tirs au but en fin de rencontre.

Devant sa télévision, Sylvain Laborde est sous le choc. Il décide alors de comprendre et c'est ainsi que sa thèse en psychologie du sport voit le jour.

Après 10 ans de recherche, le chercheur vient au constat que l'Homme est doté d'une "police du cerveau" située dans le front. Cette dernière joue le rôle de garde fou mais en cas de fatigue physique et morale ou en cas de pression extrême, il peut se créer un phénomène d'abolition.

Comme Sylvain Laborde l'explique, il a mené une longue étude sur des sportifs en leur faisant répéter des gestes sous l'oeil de nombreux experts, de caméra mais aussi d'une foule hostile afin de comprendre leurs réaction.

Sylvain Laborde au micro de Tendance Ouest Impossible de lire le son.

Le 13 jun 2019, il participait au concours national "Ma Thèse en 180 Secondes". 600 lors d'une première phase, 16 chercheurs se sont retrouvés en finale et Sylvain Laborde a eu la chance de pouvoir atteindre cette dernière étape à Grenoble.

Trois minutes pour expliquer sa thèse et ses résultats et convaincre un jury devant près d'un millier de personne. Véritable institution, ce concours est aujourd'hui ouvert à l'ensemble des doctorants de France.

Pour se préparer, le chercheur a répété des centaines de fois son pitch. Chaque mot et chaque geste sont pesé et répété pour être le plus efficace.

Pas de victoire pour le doctorant de l'UFR STAPS de Caen mais des résultats qu'il développe dans son programme "Fortitude". Ainsi, en cas d'abolition de cette police du cerveau, il est possible de la réactiver en utilisant une méthode de respiration ou alors en stimulant un nerf situé dans l'oreille par un petit courant électrique.

Retrouvez en vidéo le passage de Sylvain Laborde lors de la finale nationale du concours "Ma Thèse en 180 Secondes".

Pour aller un peu plus loin...