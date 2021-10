Caen. À 24 ans, elle crée une robe-serviette de bain, idéale pour l'été!

Hélène Gousset est une "néo-normande". Débarquée de la Corse il y a un an, cette ancienne conseillère bancaire est une passionnée de mode. Un jour, sur une plage de l'île de Beauté, elle observe une maman et ses enfants. Cette dernière est bien encombrée par les serviettes, les seaux, les sacs et tous les accessoires de plage.

L'idée de créer un produit utile vient alors en tête de la jeune entrepreneuse. Elle invente alors une robe-serviette de bain. Comme l'explique Hélène Gousset, son produit a trois avantages : elle sèche vite, ne prend pas de place dans la valise et, en plus d'être esthétique, elle absorbe la transpiration et ne tient pas chaud.

En microfibres de serviette de bain, les produits Heley Ganta apportent un aspect esthétique à un tissu technique. Inspiré de ses voyages, les robes-serviettes sont imaginées par Hélène Gousset et un styliste londonien.

Volontairement haut de gamme, les robes sont conçues en Europe, principalement en France et en Italie entre les accessoires, la sublimation et l'assemblage. En fonction des modèles, il faut compter entre 95 et 125€.

Du 8 au 13 juillet 2019, un pop-up store Heley Ganta sera mis en place aux Galeries Lafayette à Caen. La créatrice a prévu d'y présenter ses modèles et de proposer des réductions dans le cadre des soldes.

