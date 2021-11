A Caen, des foulards en soie "made in France"

Pour la fête des mères, Nathalie Delarocque a exposé, vendredi 26 mai 2017, les produits de sa marque Niuka Paris, dans le cadre d'un partenariat temporaire avec les Galeries Lafayette, à Caen (Calvados). L'occasion de présenter la marque et sa créatrice.

Elle doit son goût pour l'art à sa grand-mère

Nathalie Delarocque, avec Niuka Paris, est à la fois créatrice de mode et peintre.

Sa grand-mère lui a donné le goût de l'art et de la peinture. Elle elle a fait ses études au cours de l'atelier Conta, à Caen, puis à la Créa Pole, Ecole supérieure de Design industriel et à l'Ecole supérieure de Gestion et de Commerce international à Paris.

Par amour pour la Normandie et son pays

Après un séjour de deux ans à Séoul en Corée du Sud, Nathalie Delarocque, pour promouvoir la "French Touch" et par amour de la Normandie, de Paris et de la France, a créé un produit "made in France" : des foulards de luxe.

Travailler dans le luxe lui permet de fabriquer un produit français. Elle peut aussi exporter ses foulards et sait que les Asiatiques s'intéressent au "made in France" de luxe.

Elle est revenue à Caen et a obtenu un soutien de Laure Lehaut et du réseau d'incubateurs "Les Premières".

Un produit 100 % made in France

Ses foulards sont en soie pure et inspirés des femmes parisiennes. Les graphismes viennent des peintures réalisée par Nathalie Delarocque elle-même. La soie est issue des bassins lyonnais.

Pour la créatrice, ses foulards ont trois qualités essentielles : "une soie lourde, la technique du roulotté fait main et le produit a subi un procédé d'adoucissement".

Vous les retrouverez jusqu'au 27 mai 2017, aux Galeries Lafayette, et aussi sur son site internet www.niukaparis.com.



Pratique. Tél. 02 31 45 75 43. contact@niukaparis.com

