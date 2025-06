Cherbourg. Visite de prestige à la Cité de la Mer : il a exploré les fonds marins les plus profonds et les sommets les plus hauts

Mercredi 18 juin, la Cité de la Mer à Cherbourg a accueilli l'explorateur américain Victor Vescovo. Originaire du Texas, l'homme s'est illustré dans les ascensions des plus grandes montagnes du monde, c'est aussi l'homme qui détient le record du monde de plongée en profondeur. Ces expériences font de lui l'homme qui a réalisé la plus grande distance verticale sur Terre.

Quelle est la mission qui vous a le plus marqué ?

"Bien sûr, la première fois que je suis descendu au point le plus profond de la Terre (exploré par l'homme), c'était très bizarre à voir, et en plus j'étais dans l'un de mes sous-marins. Mais l'autre expédition qui m'a le plus marqué c'est l'exploration de l'épave la plus profonde du monde avec Jérémie Morizet. C'était marquant puisque nous venions de redécouvrir un ancien navire américain qui avait coulé pendant la Seconde Guerre mondiale au large des Philippines. Un peu plus de 6 000m sous la mer, c'était tout simplement incroyable !"

Qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on ressent au fond de l'océan ?

"Le fond de l'océan est très calme, mais il y a beaucoup de vie, des plantes et des petits animaux comme des vers. Aujourd'hui il y a environ 200 personnes qui sont parties explorer l'espace, contre 20 seulement pour les fonds marins, c'est vous dire à quel point c'est compliqué de plonger aussi profondément. Malheureusement j'ai aussi vu du plastique d'origine humaine dans les points reculés et profonds, et je trouve cela vraiment triste."

Les sommets, les abysses, qu'est ce qui vous attire dans les extrêmes ?

"Pourquoi pas ? Je suis Texan ! (rire) Quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup ce genre d'aventure. A trois ans, j'ai eu un grand accident, j'ai conduit tout seul une voiture ! Peut-être que depuis le début, j'ai dans mon cœur le sens de l'aventure. Un de mes amis a dit de moi que j'étais très curieux, et en même temps j'avais un furieux manque d'attention pour ma propre sécurité, ce qui donne au final une très très mauvaise combinaison !"