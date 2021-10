Caen. Handball (Proligue, 18e journée). Caen perd son 2e derby face à Cherbourg

Peu fier de ses tristes prestations depuis un mois - excepté le sursaut d'orgueil contre Sélestat - le Caen Handball aurait aimé renouer avec le succès dans ce derby normand toujours aussi attendu, vendredi 9 mars 2018. Mais le scénario et surtout les Mauves en ont voulu tout autrement. Objectif de maintien en tête pour les deux équipes normandes, c'est finalement la JSC qui s'est imposée (27-25) dans son chaudron de Chantereyne. Malgré l'ouverture du score d'Alex Rosier, Christopher Corneil répondait présent côté caennais (2-2, 5') avant que les Mauves ne créent un premier break (5-3, 8'). Caen se démobilise, prend un temps mort, avant de prendre la foudre manchoise (12-6, 23').

Les Vikings courent après le score

Au retour des vestiaires, Caen semblait dans une toute autre dynamique et grappillait peu à peu du terrain. La capitaine Aguilar marquait lui aussi son territoire (18-16, 42'). Une lueur d'espoir qui s'est finalement révélée trop tard dans la rencontre. Cherbourg avait déjà pris le large et s'impose finalement de deux unités (27-25). Les Mauves conservent alors leur invincibilité à domicile depuis le 20 décembre dernier, quand de son côté les Caennais peinent à enchaîner les succès. La course au maintien continue...

Caen recevra la lanterne rouge Besançon vendredi 16 mars prochain au Palais des Sports de Caen (20h30).

Réactions

Yannis Mancelle (ailier Caen) : "Malheureusement on démarre mal le match, on n'arrive pas à gérer nos problèmes défensifs et derrière en attaque on n'arrive pas à marquer. À la mi-temps il y avait un écart trop conséquent mais j'ai bien aimé la réaction en seconde période, on ne s'est pas laissé abattre. Mais dans des matchs à grosse intensité comme ce soir, on ne peut pas se permettre de jouer que 30 minutes. C'est dommage".

Fiche Technique.

Mi-temps : 15-9 / Score final : 27-25 / Arbitres : Y.Carmaux et J.Mursch.

Cherbourg : Rosier 1, Grandjean 2, Fouga, Miatoudila, Rechal, Tarrico, Bouclet, Redei 2, Hoarau 1, Manebard 6, Cardinal 6, Guillard 4, Khermouche 5. GB : Jacoby-Koaly 3 arrêts, Tercariol 11 arrêts. Entr : C. Hamani.

Caen : Moran 1, Pleta 1, Allais, Langevin, Mancelle 7, Breysacher, Zeljic 3, Sacko 3, Aguilar 2, Rossi 1, Corneil 7. GB : Serdarevic 12 arrêts, Arsenic 3 arrêts. Entr : D.Mihailovic.

