Caen. Handball (Proligue). Caen lâche le derby à Cherbourg et plonge plus bas que terre  

Comme à son habitude, dans une ambiance électrique, le derby n'a pas trompé. Les "Mauves" de la JSC se sont imposés sans scrupule face à des Vikings encore trop justes défensivement (28-31). Cherbourg sautait vite sur l'occasion pour saisir son premier temps d'avance (0-3) avant que l'arrière surpuissant caennais ne décroche un tir en pleine lucarne. Sacko, à nouveau, permettait de faire jeu égal (3-3, 6'). Caen ne faisait que courir derrière le score quand offensivement, les manchois ne manquaient pas grand chose. Les attaques rapides de Cardinal pesaient lourd. Les locaux affichent un retard de quatre buts à la pause (12-16, 30').

Caen, dans l'inconstance totale

Alors que les buts caennais ont été inscrits quasiment que par la base arrière en première période, il était temps de trouver d'autres alternatives pour espérer recoller au score. Chose faite puisque Allais, à plusieurs reprises, amenait son grain de folie et permettait aux siens de prendre les commandes pour la première fois de la partie (19-18, 42'). S'en suit alors un regain d'énergie qui laisse deux formations au coude à coude. Mais Cherbourg garde son sang froid et assombri toute éclaircie locale dans les sept dernières minutes. Les quelques initiatives de Pleta ou de Créteau, jeune joueur de la réserve, en fin de rencontre n'ont rien changé. Caen se retrouve enlisé au dernier rang. La situation est plus qu'inquiétante...

Les réactions.

Sébastien Rossi (pivot Caen) : "La part psychologique est en train de prendre le dessus sur tout le reste. On leur donne le match. On est forcément inquiet avec huit matchs en huit défaites. C'est trop, c'est beaucoup trop. On n'en peut vraiment plus!"

Thomas Lamora (président Caen) : "Défensivement on n'est pas au niveau. On est plus une défense de N1 que de Proligue. On s'est trompés dans les choix, c'est tout. Le staff a essayé six ou sept défenses différentes mais l'assemblage ne fonctionne pas. On caresse plutôt que de faire mal. C'est dur."

La Fiche.

Mi-temps : 12-16 / Score final : 28-31 / Arbitres : Klein et Rolland

Caen : Rosier 7, Pleta 3, Van Cauwenberghe, Allais 4, Langevin 1, Creteau 1, Roopinia, Tomas 1, Sacko 3, Garcia 3, Vujovic 3, Rossi, Corneil 1. GB : Jacoby 6/23 arrêts, Arsenic 4/17 arrêts. Entr : P.Mahé.

Cherbourg : Curcic 3, Vallet 1, Christin, Gunko 6, Conte, Larouche, Guillard 3, Petricevic, Busa, Clusel, Manebard 5, Cardinal 6, Bordier 3, David 1, Dalmont. GB : Horvat 6/22 arrêts, Busa 8/20 arrêts. Entr : N.Tricon.

