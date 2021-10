Caen. Handball (Proligue, 6ème journée). La Normandie bredouille

Caen piégé à Nancy (32-29)

Caen a véritablement raté le coche. Partant pourtant favori avec une seule défaite à son actif, les Vikings de Caen ont été surpris chez l'avant-dernier du championnat. Rosales Pousada mis en évidence d'entrée de jeu avec trois réalisations sur les six premiers buts inscrits côté caennais, permettait auxVikings de loger un +5 à son adversaire du jour (5-10, 13'). Mais de nombreuses pertes de balles laissaient lueur d'espoir aux nancéens, pour recoller au score (11-12, 20'). Si Caen dominait globalement la première période, la seconde en fut moins prolifique. Pouvant compter sur un Luka Arsenic " on fire " (14 arrêts) et le retour de Maxime Langevin (7 buts), les caennais enchaînaient malgré tout les tirs ratés tandis que Nancy gardait toute sa lucidité pour passer devant pour la première fois de la partie (26-25, 42'). Réduits à cinq dans les 5 dernières minutes, la fin n'en fut que cauchemardesque pour les caennais (32-29, 60'). Premier coup d'alerte...

Fiche technique

Mi-temps : 17-19 / Score final : 32-29 / Arbitre : Mathias Pajot

Nancy : Blanc 6, Borragan 9, Ogando, Feuchtmann 4, Ducreux 3, Pavade 1, Fofana, Costa 2, Postal, Soltane 7, Ouakil, Muel. GB : Ivezic 12 arrêts, Bonneau 1 arrêt. Entr : Stéphane Plantin.

Caen Handball : Zeljic 4, Rosales-Pousada 4, Corneil, Langevin 7, Moran, Sacko 1, Pleta 2, Mancelle 5, Allais, Rossi 2, Aguilar 1, Garcia 3. GB : Arsenic 14 arrêts, Serdarevic. Entr : Dragan Mihailovic.

Cherbourg craque en 2e période (24-31)

La JS Cherbourg prenait les devants par l'intermédiaire de Manebard puis Cardinal (2-1, 9'). Prenant du temps à se décanter, la partie voyait se dessiner un duel prolifique entre gardiens en première période, affichant un 50% de réussite pour Candeias et 30% côté Mauves. Chartres faisait respecter la hiérarchie en inscrivant neuf buts contre trois dans les 10 dernières minutes (10-17, 30'). Sans manquer d'agressivité et d'envie, les cherbourgeois étaient logiquement mis en difficulté par le leader, et notamment par leur arrière gauche Magalhaes, qui termine meilleur buteur de la rencontre avec 9 réalisations. Si la JSC réduisait pourtant l'écart au retour des vestiaires, les chartrains prenaient petit à petit leur envol pour venir corser l'addition (19-27, 48'). Un +7 final (24-31, 60') logique mais qui voit les hommes de Chérif Hamani glisserà l'avant-dernier rang du classement.

Fiche Technique.

Mi-Temps : 10-17 / Score final : 24-31 / Arbitre : Yann Carmaux

JS Cherbourg : Rosier 4, Miatoudila, Callewaert 1, Youf-Pinsault, Réchal, Tarrico 1, Plaza Lara 3, Redei 1, Hoarau, Manebard 5, Cardinal 6, Guillard 2, Alexandre, Bouclet. GB : Vial Tercariol 6 arrêts, Jacoby 5 arrêts. Entr : Chérif Hamani.

Chartres : De La Salud, N'Diaye, Feutrier 1, Molinie 6, Kieffer 1, Kudinov 1, Baart 1, Baptista 3, Detrez 2, Basic 1, Cham, Benezit 3, Roche 3, Magalhaes 9. GB : Grahovac 3 arrêts, Candeias 8 arrêts. Entr : Jérémy Roussel.

Domicile perdant pour Vernon (24-29)

Jouer à domicile était affiché comme la force du promu qu'est Vernon. Mais ce jeudi 19 octobre, Pontault-Combault a réussi à faire tomber la forteresse vernonaise. La défaite se résume de la sorte : à chacun sa période. Si Vernon ne tardait pas à faire la décision en début de rencontre (9-6, 19'), les hommes de Benjamin Pavoni se sont ensuite écroulés. À -4 à la pause (12-16, 30'), Vernon n'a pas su inquiéter son adversaire du jour jusqu'au coup de sifflet final, en manque d'efficacité offensive et tombant sur un Romero Carreras décisif en seconde période (8 arrêts). Malgré de bonnes prestations de Canoine et Marrochi, qui inscrivent plus de la moitié des buts à eux deux, Vernon a de quoi s'inquiéter après deux revers consécutifs.

Fiche Technique.

Mi-Temps : 12-16 / Score final : 24-29 / Arbitre : Sylvain Artes

SM Vernon : Mathinier, Bulzamini 1, Massard, Pochet 1, Dubois 1, Poignant 1, Slassi, Indjic 1, Canoine 7, Marrochi 7, Clementia 4, Boe 1, Sarr. GB : Gauthier 1, Garcia 2, Breton 5. Entr : Benjamin Pavoni.

Pontault-Combault : Leventoux 1, Marie-Joseph 3, Aman 6, Ribeiro 3, Lagier Pitre 1, Jukic 3, Sokolic, Diallo, Moreno 6, Ioannou 1, Appolinaire, Tchitombi 3, Dupoux 2. GB : Romero Carreras 11 arrêts, Cantegrel. Entr : Sébastien Quintallet.

