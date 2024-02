Sport. Une star du handball pour affronter les Vikings de Caen

Les Vikings de Caen reçoivent Istres dimanche 18 février à 15h au palais des sports, pour la dix-huitième journée de Proligue. L'équipe adverse, quatrième du championnat, arrive avec un petit nouveau dans son effectif : Vincent Gérard. Il vient de signer pour terminer la saison.

Un beau palmarès

Le gardien français arrive d'Allemagne où son club ne l'a pas conservé. Pourtant, il est loin d'être mauvais ! Car Vincent Gérard est aussi gardien des cages de l'équipe de France (sauf au dernier Euro pour cause de blessure). Il cumule 150 sélections, il a gagné la Ligue des Champions en club, il est cinq fois champion de France, champion olympique, champion du monde et champion d'Europe. Il va être compliqué pour les Normands, dernier de Proligue, de commencer une remontée au classement avec un tel cerbère devant le but.