Hérouville-Saint-Clair. Chaque matin, gagnez votre journée au festival Beauregard (14)

Dans Normandie Matin entre 6h et 9h, Max et Laure vous invitent à jouer au Hit de la salle de bains. Ecoutez attentivement l'extrait qu'ils diffusent à 6h15, 7h15 et 8h15, donnez le nom du chanteur(se)/groupe et gagnez des cadeaux!

Gagnez vos 2 places pour vivre l'une des 4 journées du festival Beauregard, à côté de Caen (14) les 4, 5 6 et 7 juillet 2019.

Jeudi 4 juillet: Limp Bizkit, Angèle, Gossip, FatBoy Slim, Therapie Taxi, Gringe ...

Vendredi 5 juillet : Bernard Lavilliers, Snow Patrol, Suprême NTM, The Blaze ...

Samedi 6 juillet : Ben Harper & The Hives, Clara Luciani, Columbine, Roméo Elvis...

Dimanche 7 juillet : Jeanne Added, Disclosure, Tears for Fears...

Toutes les infos, la programmation, la réservation des places, les horaires sur www.festivalbeauregard.com

Pour s'inscrire au Hit de la salle de bains, envoyez dès maintenant SDB au 7 11 12 par SMS (65cts+prix d'envoi d'un SMS) ou appelez au 0892 23 73 38 (40cts/min) quand les animateurs vous y invitent.

Bonne chance!