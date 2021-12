Hérouville-Saint-Clair. Beauregard 2017 : 3 jours de concerts du 7 au 9 juillet

Au programme de cette 9e édition, 30 artistes aux identités aussi riches et multiples que les plumes de paon qui illustrent l'édition 2017. Entre Iggy Pop, Ibrahim Maalouf, Metronomy, Thiéphaine, Foals ou encore Mome, il y en a pour tous les goûts au festival Beauregard.

Paul Langeois, directeur du Big Band Café et fondateur du festival Beauregard au micro Tendance Ouest de Wilfried.

Retrouvez toute la programmation du festival ici.

Nouveauté pour l'édition 2017: le festival commence avec "The week before", les 28, 29 et 30 juin 2017. Trois concerts intimistes sont prévus: An Pierlé, Fishbach et Mathieu Boogaerts à La Chapelle de la DRAC à Caen.