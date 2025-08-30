Manche. Des PFAS dans l'eau du robinet : les restrictions de consommation d'eau levée partiellement

Du nouveau dans l'affaire des restrictions d'eau du robinet en raison de la présence de PFAS dans la Manche. Ce samedi 30 août, la préfecture de la Manche a annoncé la levée partielle de la restriction de consommation d'eau pour certains habitants de la communauté d'agglomération du Cotentin. Les habitants du secteur ouest et est sont concernés.

A lire aussi. Pollution. UFC-Que Choisir et Générations Futures alertent sur la présence de "polluants éternels" dans l'eau du robinet à Rouen et Sotteville-lès-Rouen

Une forte présence de PFAS relevée dans l'eau du robinet

Comme l'indique la préfecture manchoise dans son communiqué ce samedi, dans le cadre du suivi sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, la campagne d'analyses réalisée par l'Agence régionale de santé a mis en évidence la présence de composés per et polyfluoroalkylés (PFAS - des substances chimiques) dans l'eau distribuée dans la commune de Cherbourg-en-Cotentin sur un secteur de la commune déléguée de La Glacerie, au-delà du seuil de 0,1g/l.

En raison du dépassement de ce seuil et par mesure de précaution prise dans l'intérêt de la santé publique, le préfet de la Manche, en lien avec l'ARS Normandie et la Communauté d'agglomération du Cotentin, a interdit, par arrêté du 6 août, la consommation de l'eau du robinet à des fins de boisson [boissons froides, boissons chaudes] et de biberons pour les seules personnes vulnérables habitant dans le périmètre identifié par l'arrêté.

Une évolution favorable

Les dernières analyses effectuées par l'Agence régionale de santé Normandie confirment l'évolution favorable sur différents secteurs de la zone concernée, en dessous du seuil de 0,1µg/l. A la demande du préfet en lien avec l'ARS, les concentrations en PFAS ont diminué. La collectivité a d'ailleurs engagé plusieurs opérations pour limiter l'exposition aux PFAS, notamment par dilution et modifications du réseau de distribution.

Au vu des résultats, le préfet de la Manche a décidé de lever partiellement la restriction ce samedi 30 août pour les personnes vulnérables habitant dans le périmètre dans les secteurs ouest (village des Loges, ouest de la rue de la mare aux canards) et est (village de la Verrerie, hameau Truffert). Toutefois, la restriction est maintenue pour les personnes vulnérables habitant dans le secteur central.