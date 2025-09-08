Caen. L'avant-première de "Yoroï" d'Orelsan au Pathé prise d'assaut

Orelsan revient bientôt sur le grand écran, et sortira son deuxième long-métrage intitulé Yoroï le 29 octobre. Tourné au Japon, on y suivra le rappeur caennais en tant qu'acteur principal, entre action, fantastique, et folklore nippon. Mais certains auront la chance de le voir presque un mois à l'avance.

Jeudi 2 octobre, Orelsan présentera son film en avant-première aux Caennais, dans les salles du cinéma Pathé. Trois représentations auront lieu en soirée, pouvant accueillir au total 899 spectateurs. Sans surprise, il ne fallait pas traîner et les billets ont tous été écoulés. Pour les déçus, il faudra ainsi patienter quelques semaines de plus avant d'observer Yoroï dans les salles.