Quelques flocons de neige devraient tomber sur les départements de l'Eure et de Seine-Maritime, dans la nuit du samedi 31 décembre 2016 au dimanche 1er janvier 2017.

Une nuit dangereuse

Il va falloir redoubler de vigilance sur les routes de Normandie pour la nuit du nouvel An.

Dès 22h00, samedi 31 décembre 2016, des brouillards givrants seront présents sur les départements de l'Orne, du Calvados, de Seine-Maritime et de l'Eure. Les routes peuvent être particulièrement glissantes.

Selon Météo-France, les températures peuvent atteindre -9° la nuit prochaine dans l'Orne.

De la neige pour l'Eure et la Seine-Maritime

Quelques flocons de neige sont attendus sur l'est et le sud du département de Seine-Maritime et sur le sud de l'Eure dans la nuit du samedi 31 décembre 2016 au dimanche 1er janvier 2017.

#meteo de la neige en #Normandie pour la nuit du nouvel An via @meteofrance pic.twitter.com/lDdWSfHc0D — Tendance Ouest (@tendanceouest) 31 décembre 2016

A LIRE AUSSI.

Météo en Normandie : alerte jaune pour un risque de neige et des phénomènes de verglas